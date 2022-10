Sono 29.040 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore, contro i 31.760 di ieri, secondo l'aggiornamento quotidiano del ministero della Salute che sara' l'ultimo dall'inizio della pandemia. Le vittime sono 85 contro le 94 di ieri. Il tasso di positività è 15,90% (ieri era al 15,43%). I tamponi molecolari e antigenici eseguiti sono stati 182.614 contro i 205.738 del giorno precedente. In calo i ricoveri ordinari (-57 da ieri per un totale di 6.824) mentre sono in lieve crescita (+5 da ieri per un totale di 228) le persone che si trovano in terapia intensiva.

Intanto, secondo il monitoraggio settimanale dell'Iss e del ministero della Salute, scende ancora l'indice di trasmissione Covid in Italia, pur restando sopra la soglia epidemica di 1. Anche l'indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero diminuisce, attestandosi al di sotto della soglia epidemica con 0,94. "Il Covid non è stato ancora sconfitto, ma il peggio è passato", ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella . Il neo ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha annunciato invece la sospensione del bollettino quotidiano: "Anche in base alle indicazioni prevalenti in ambito medico e scientifico, si procederà alla sospensione della pubblicazione giornaliera del bollettino", ha spiegato.

