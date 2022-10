Covid, si va verso la sospensione delle multe per i non-vaccinati

Si va verso la sospensione delle multe per i non vaccinanti contro il Covid-19 ( AGGIORNAMENTI LIVE ). Il ministero dell'Economia e delle finanze, terminata la sua istruttoria, ha inviato al Dipartimento per i rapporti con il parlamento una proposta emendativa relativa al disegno di legge di conversione del decreto-legge aiuti ter in esame alla camera. La proposta sospende di fatto fino al 30 giugno 2023 le attività e i procedimenti di irrogazione della sanzione nei casi di inadempimento dell'obbligo vaccinale Covid-19. Il provvedimento fa riferimento a quelle categorie (come sanitari e forze dell’ordine) per cui l’obbligo vaccinale è ancora previsto.

Clerici: "Assolutamente contrario"

approfondimento

Covid, Anelli: "Mantenere l'obbligo delle mascherine negli ospedali"

Molti i pareri di esperti che sono però contrari a questo nuovo allentamento deciso dal governo Meloni. "Ovviamente non sono d'accordo assolutamente per nulla sul sospendere le multe" alle persone che non hanno rispettato l'obbligo di vaccino anti-Covid, possibilità su cui c'è il via libera del ministero dell'Economia e delle Finanze. "Ma che Paese siamo? - commenta all'Adnkronos Salute Mario Clerici, docente di immunologia dell'università degli Studi di Milano e direttore scientifico della Fondazione Don Gnocchi - Anche qui: se decidiamo di fare qualcosa di serio per una volta, allora facciamolo fino in fondo. Sono assolutamente contrario con questa scelta".

Lopalco: "Si strizza l'occhio a no-vax"

Anche l'epidemiologo Pier Luigi Lopalco, docente di Igiene all'Università del Salento, boccia la misura: "l'abolizione delle multe e il reintegro per i sanitari non vaccinati – dice - sono due misure che per strizzare l'occhio ad uno sparuto manipolo di no-vax sanciscono ancora una volta il principio, tutto italico, che fare i furbi in questo Paese conviene". E "male anche l'intenzione di abolire per decreto l'uso di mascherine in ambienti sanitari”.