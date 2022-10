Asso, brigadiere asserragliato in caserma: irruzione dei carabinieri

7/10 ©Ansa

Per tutta la notte un mediatore ha trattato la resa del brigadiere, che in passato era stato ricoverato in ospedale, e posto in convalescenza per diversi mesi, per problemi di disagio psichico. Era poi stato riammesso in servizio perché ritenuto idoneo. Il militare, durante le ore in cui è rimasto asserragliato, ha minacciato di uccidersi. "L'ho ammazzato", ha urlato, secondo quanto riferito da alcuni testimoni, dopo avere sparato al suo superiore e aver esploso almeno tre colpi di pistola