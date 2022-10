Asso, trovato morto il comandante della stazione dei carabinieri

Un carabiniere del Gruppo di Intervento Speciale (Gis) è rimasto ferito in modo non grave durante l'irruzione nella caserma

È stato trovato morto il luogotenente Doriano Furceri, comandante della stazione dei carabinieri di Asso, in provincia di Como, dove per tutta la notte è rimasto asserragliato il brigadiere Antonio Milia, che nel tardo pomeriggio di ieri si era barricato nella caserma dopo avergli sparato. Lo confermano all'Ansa gli investigatori che, dopo l'irruzione dei reparti speciali all'alba di oggi, stanno cercando di capire i motivi del gesto del brigadiere, uscito zoppicando dalla caserma. Invece, un carabiniere del Gruppo di Intervento Speciale (Gis) è rimasto ferito in modo non grave durante l'irruzione nella caserma. Il militare è stato colpito a un ginocchio da un colpo di pistola del brigadiere Antonio Milia, che ha sparato, prima di essere bloccato e disarmato , alla vista di un cane delle unità cinofile.

Era rientrato in in servizio da alcuni giorni

A quanto si è appreso il brigadiere, sposato e con tre figli, era stato ricoverato presso il reparto di psichiatria dell'Ospedale di San Fermo della Battaglia, dimesso e posto in convalescenza per diversi mesi perché affetto da problemi di disagio psicologico. Giudicato idoneo al servizio da una Commissione Medico Ospedaliera, sempre secondo quanto si apprende, era rientrato in servizio da alcuni giorni e attualmente era in ferie.