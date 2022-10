Carabiniere spara a comandante e si barrica in caserma nel Comasco

A quanto si è appreso, il militare che ha sparato è un brigadiere che era stato in convalescenza per diversi mesi perché affetto da problemi di disagio psicologico. Lo stabile è stato circondato dai militari nel tentativo di convincerlo a uscire

A Milano un carabiniere ha sparato al proprio comandante di stazione ad Asso, in provincia di Como. I due militari sono ancora all'interno dello stabile e il luogotenente dell'Arma risulta ferito in modo grave a colpi di pistola.

Carabiniere barricato in caserma

Dopo aver sparato al comandante, il militare è si è poi asserragliato in caserma. Non si conoscono, al momento, i motivi del gesto. Lo stabile ora è circondato dai militari nel tentativo di convincerlo a uscire. Dalle prime informazioni, il militare che ha sparato è un brigadiere. L'uomo avrebbe esploso diversi colpi.

Era rientrato in in servizio da alcuni giorni

A quanto si è appreso il brigadiere, sposato e con tre figli, era stato ricoverato presso il reparto di psichiatria dell'Ospedale di San Fermo della Battaglia, dimesso e posto in convalescenza per diversi mesi perché affetto da problemi di disagio psicologico. Giudicato idoneo al servizio da una Commissione Medico Ospedaliera, sempre secondo quanto si apprende, era rientrato in servizio da alcuni giorni e attualmente era in ferie. Anche il comandante ferito è sposato e ha tre figli. In caserma non sarebbero presenti altri carabinieri.