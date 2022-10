Continuano a salire, nell'ultima settimana, i ricoveri ed i decessi per Covid in Italia, mentre si conferma in diminuzione il trend dei nuovi contagi. Un andamento che vede al contempo un lieve aumento dei nuovi vaccinati anche se resta ancora basso il numero delle persone che hanno effettuato la quarta dose. Sullo sfondo, resta la preoccupazione per il possibile emergere di nuove varianti del virus SarsCoV2 e, al momento, gli occhi sono puntati su una nuova sottovariante recentemente segnalata, la XBB. Ed un caso è stato registrato in Abruzzo, secondo quanto emerso dall'ultima flash survey dell'Istituto Superiore di Sanità, relativa ad un campione di casi positivi dello scorso 4 ottobre.