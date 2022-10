9/15 ©Ansa

Chiara Soldati - Nelle parole di Mattarella non è mancato un riferimento al Covid. "L'esperienza della dura crisi che abbiamo attraversato, con le drammatiche conseguenze della pandemia, ci ha insegnato che la solidarietà interna ed europea, il sostegno a chi si trova nel maggiore bisogno, gli interventi per curare le ferite sociali sono fattori di resilienza essenziali per la ripartenza, per la tenuta delle istituzioni e per l'equilibrio degli stessi mercati economici", ha detto (in foto, Mattarella conferisce l'onoreficenza a Chiara Soldati)