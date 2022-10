“Vite - L’arte del possibile”, stasera l’intervista a Remo Ruffini

Prosegue il ciclo di interviste del direttore di Sky TG24 Giuseppe De Bellis ai grandi italiani che si sono distinti nel proprio campo raggiungendo un successo internazionale. L’amministratore delegato di Moncler è l’ospite della nuova puntata, in onda il 6 ottobre dalle 20.45 e disponibile anche on demand e sul sito skytg24.it. “Il primo enorme piumino regalatomi da mia madre ha creato un rapporto d’affetto con quel capo”, racconta l’imprenditore

“Mia madre i regalò un enorme piumino azzurro”

“Ero nato in una famiglia di Como che veniva dal tessile, mio nonno faceva i tessuti, i miei genitori si sono messi a fare l’abbigliamento dunque era un po’ una cosa naturale, anche se non ho continuato nella loro azienda penso che non avevo altri interessi”, racconta Ruffini parlando della scelta di intraprendere una carriera nell’ambito della moda. Poi ancora sulla scintilla che ha acceso in lui passione per l’abbigliamento da montagna, indissolubilmente legato alle sue origini: “Uscivo da casa alle 7 meno un quarto e avevo un motorino, i primi giorni dicevo ‘Mamma è impossibile andare a scuola alla mattina’ e allora mi ricordo che mi ha regalato questo piumino azzurro enorme. Da lì sono rimasto molto affezionato perché sentivo che mi proteggeva molto, mi era proprio cambiato il modo di andare a scuola e poi negli anni sono sempre stato vicino alla montagna”.