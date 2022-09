Vite - L’arte del possibile, intervista a Luca Cordero di Montezemolo

L’intervista a Luca Cordero di Montezemolo

“Ho avuto due fortune”, racconta Montezemolo. “Essermi sempre circondato di persone capaci e aver abbracciato ogni lavoro con passione, dedizione ed entusiasmo”. Una carriera segnata prima dal fortunato incontro con Enzo Ferrari, che già da giovanissimo lo lancia come direttore sportivo del cavallino, “un uomo difficile ma eccezionale, che mi ha insegnato molte cose e a cui devo molta riconoscenza”. Poi le vittorie in Ferrari, l’amicizia con Niki Lauda e le intuizioni che hanno riportato in auge la casa di Maranello di cui è “molto orgoglioso perché nella vita come nello sport, le parole contano, ma poi contano i fatti”. Dopo, l’avventura con Gianni Agnelli che ricorda con molto affetto. “Non avevo neanche trent’anni che ero il direttore delle relazioni esterne della Fiat. Mi è sempre stato vicino, anche perdonandomi errori che ho fatto nella mia vita. Perché nella vita l'importante è sapere che quando hai fatto degli errori non li devi ripetere. E a lui devo moltissimo e, ancora oggi, mi manca, mi manca, mi manca molto”. In mezzo storie di vita e intuito imprenditoriale che lo hanno portato ad interfacciarsi con le realtà più disparate: Italia ’90, l’alta velocità con Italo e ancora Alitalia, Confindustria e Maserati. Un occhio di riguardo per Telethon, la fondazione benefica da lui istituita. “Telethon è una cosa bellissima che ti dà una grande soddisfazione quando vedi che quello per cui era nata sta raggiungendo gli obiettivi, cioè dare risposta alle speranze di tante famiglie”. Un’intervista che ripercorre i passi di un uomo che col suo operato è stato protagonista indiscusso della storia imprenditoriale del nostro Paese e che si è distinto per capacità, determinazione e visione.