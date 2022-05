“Vite - L’arte del possibile”, giovedì 26 l’intervista ad Andrea Illy

Prosegue il ciclo di interviste del direttore di Sky TG24 Giuseppe De Bellis ai grandi italiani che si sono distinti nel proprio campo. Nell'appuntamento di giovedì 26 maggio, in onda alle 20.45, il presidente della celebre marca di caffè ripercorre la storia della sua azienda e della sua famiglia, con uno sguardo al futuro, all’innovazione e alla sostenibilità ascolta articolo Condividi

"Dopo sette anni vissuti all'estero per studiare dissi che forse avrei preferito fare il chirurgo o altro, in famiglia mi dissero 'ma tu devi seguire le orme del padre' e allora dal dottore degli umani mi sono formato per fare il dottore del caffè come chimico". È Andrea Illy il protagonista della nuova puntata del secondo ciclo di "Vite – L'arte del possibile", in onda su Sky TG24 giovedì 26 maggio alle 20.45 e disponibile On Demand. L'incontro con il presidente della celebre marca di caffè è l'occasione per ripercorrere la storia dell'azienda che da una conduzione familiare è passata nel tempo ad un tipo di gestione completamente manageriale e la cui sede fisica - "una cattedrale in continua costruzione" - è meta di visita da parte di tutti gli esperti mondiali di caffè. Azienda la cui gestione, sottolinea Illy, "non credo dipenda dal Dna", anzi: "Nel tempo mi sono reso conto che proprio per assicurare una direzione, una leadership anche sul mercato all'azienda bisognava sviluppare questo piglio imprenditoriale più creativo, inventarsi delle cose nuove da portare al mercato"

Il sogno di una famiglia

Approfondendo il legame della propria famiglia con il territorio e con la materia prima, Illy ricorda che "la cultura del caffè nel mondo è ormai secolare perché il consumo del caffè in Europa è iniziato mezzo millennio fa in Turchia e un secolo dopo è arrivato in Europa tramite due porte d'ingresso: Vienna e Venezia", e mette l'accento sul fatto di appartenere a entrambe queste culture: "Mio nonno, Illy il fondatore, era ungherese all'epoca dell'impero austroungarico e da giovanissimo è andato a Vienna, che era una delle grandi città cosmopolite e si è innamorato del caffè. Poi è venuto a Trieste, città e porto ufficiale dell'impero austroungarico, dove ha trovato il caffè e quindi ha deciso di perseguire il suo sogno", e con orgoglio sottolinea come "siamo i soli a Trieste e nella nostra famiglia ad avere questo doppio heritage: le due culture dominanti che hanno conquistato con il caffè il mondo intero. La cultura austriaca del caffè bevanda calda, che poi sia cassa filtro oppure il caffè con il latte, e quella italiana, del caffè elisir ossia l'espresso del bar o la moka".

"La nuova generazione sarà legata di più all'innovazione"

Nel ripercorrere invece il proprio percorso nell'azienda, individua due momenti significativi: il primo "quando sono entrato nel 1990, ed ero solo uno studente di chimica, perché c'era bisogno di una mano, le vendite crescevano talmente tanto che l'impianto di produzione non stava più al passo, quindi c'erano dei seri problemi di costanza qualitativa e controllo dei processi. Abbiamo quindi rapidamente fatto una squadra per cercare di affrontare il tema della qualità mettendoci subito a studiare il sistema del total quality managment giapponese". Il secondo "quando sono diventato A.d. perché non avevo un background di business. Ero un chimico che si era fatto le ossa in azienda nella produzione. Dall'oggi al domani mi sono trovato con 14 riporti e ho dovuto velocemente riorganizzare l'azienda, acquisire quel tanto di bagaglio per poter prendere in mano la leadership di tutta l'azienda e partire". Il futuro della Illy, per quanto la gestione sia stata affidata a manager esterni, sarà ancora legato alla famiglia "in ruoli meno operativi perché la nostra idea è che se abbiamo una capacità imprenditoriale la applichiamo sulle nuove opportunità, le facciamo crescere con il nostro talento e, una volta che queste aziende sono cresciute, le consegniamo al management. Se la mia generazione era una generazione più di sviluppatori di qualcosa che già esisteva, la nuova generazione sarà legata di più all'innovazione. L'importante è essere degli ottimi azionisti per mantenere il futuro dell'azienda". Mentre per il proprio futuro professionale vede la "realizzazione del sogno di continuare a creare valore per tutti i nostri stakeholder, soprattutto per i 25 milioni di famiglie che vivono in Paesi a basso income e quindi meno fortunati di noi, per i quali è una vera e propria economia di sussistenza".

"La nostra vita dipende dall'ambiente in cui viviamo"

Sul fronte della sostenibilità, in cui la Illy è una delle aziende che più in Italia e nel mondo si batte da tempo perché questo tema sia rilevante, Illy afferma: "Abbiamo capito quanto la nostra vita dipenda dall'ambiente in cui viviamo e quindi non possiamo pensare di continuare a degradarlo con le attività economiche. Il perché lo sappiamo, il come lo stiamo scoprendo perché per fare questa transizione ecologica dobbiamo ancora sviluppare tanta nuova tecnologia. Stimiamo che non ce ne sia più del 50% e quindi, una volta che avremo le tecnologie a disposizione penso che sarà sempre più attrattivo anche sotto il profilo del business".