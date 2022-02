"Vite - L'arte del possibile", stasera l'intervista a Renzo Rosso.

È l’imprenditore Renzo Rosso il protagonista della nuova puntata di "Vite – L'arte del possibile". L’intervista andrà in onda su Sky TG24 mercoledì 9 febbraio alle 20.45, su Sky Arte sabato 12 febbraio alle 10.40 e sarà disponibile on demand e sul sito skytg24.it. L’incontro con il celebre creatore del marchio Diesel e fondatore del Gruppo Otb “Only the brave”, che racchiude molte altre realtà imprenditoriali, è l’occasione per parlare, fra l’altro, della scelta di lavorare nel mondo della moda, delle origini del suo successo, di quelle familiari. E del suo stile di leadership. Per quanto riguarda invece il futuro della propria azienda, oltre agli investimenti in start-up tecnologiche in diversi settori merceologici, afferma di aver “già tracciato la nostra successione e prestissimo ci quoteremo. È un’impresa molto strutturata con persone veramente molto brave e anche la famiglia - con i primi tre figli - sta prendendo il suo ruolo”, anche se è consapevole che “il nome Rosso non li aiuterà in quello che fanno, quindi devono essere più bravi degli altri per avere successo”. “Il successo non è mai di una persona, ma di una squadra e penso che siamo stati una bellissima squadra, lo siamo ancora e tutti insieme abbiamo fatto qualcosa di speciale”. (LE ALTRE PUNTATE: BRUNELLO CUCINELLI - DIEGO DELLA VALLE - ALESSANDRO BARICCO - FEDERICO MARCHETTI - FABIOLA GIANOTTI - AMALIA ERCOLI-FINZI - MICHELE DE LUCCHI).