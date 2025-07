Vacanze estive, case nel mirino dei ladri: come difendersi dai furti

Per aiutare i viaggiatori a partire in serenità per le vacanze, Facile.it ha stilato un vademecum in 5 punti:

• Porte e inferriate: in un caso di furto su quattro il ladro entra tramite scasso della porta, in quasi uno su tre da una finestra, balcone, garage o da una porta lasciata aperta (Fonte: Istat). Installare inferriate, sistemi antintrusione o di videosorveglianza e scegliere una porta blindata di qualità possono ridurre in maniera significativa i rischi;

• Oggetti di valore: evitate di lasciare oggetti di valore come gioielli, denaro o documenti importanti in bella vista. Se possibile, riponeteli in una cassaforte, portateli in banca o nascondeteli in posti non comuni. Insomma, cercate di complicare il più possibile la vita ai topi d’appartamento;

• Non pubblicizzate la vostra assenza: i ladri, spesso, prima di colpire studiano spostamenti e comportamenti delle potenziali prede. Pertanto, cercate di non aiutarli comunicando loro la vostra assenza da casa; la casella della posta piena, lo zerbino di casa sollevato, l’erba incolta, sono elementi che rivelano all’esterno che siete lontani da tempo. Per ridurre questi segnali, fatevi aiutare da un vicino o da un parente. E quando caricate la macchina prima di partire, scegliete un posto lontano da sguardi indiscreti;

• Attenzione ai social network. Ancora una volta, cercate di non comunicare al mondo intero – potenziali ladri inclusi – che siete dall’altra parte dell’emisfero e che non tornerete per almeno un mese. Se proprio non resistete all’idea di pubblicare le vostre foto sui social network, fatelo almeno con attenzione: verificate, ad esempio, che solo i vostri amici possano vederle ed evitate di inserire riferimenti troppo espliciti che diano informazioni potenzialmente utili per i topi di appartamento;

• Tutelati con un’assicurazione per la casa: per quanti accorgimenti possiate prendere, come detto, non esiste il rischio zero; una polizza casa vi mette al sicuro da eventuali sinistri non evitabili. Che si tratti di furto, danni da maltempo, fughe idriche o altro, c’è una polizza adatta ad ogni situazione