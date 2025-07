Rapisce cane e chiede riscatto, arrestato 16enne a Giugliano (NA)

A Varcaturo, frazione di Giugliano in Campania, un ragazzo di 16 anni ha rapito un cane maltese di nome Cindy, approfittando di un momento di distrazione dell’affidataria. Poco dopo ha telefonato chiedendo 450 euro per la restituzione. La donna ha avvisato i carabinieri, che sono intervenuti al momento della consegna e hanno arrestato il giovane per tentata estorsione. Denunciato anche il padre. Il cane è stato ritrovato sano e salvo.

Tentata estorsione in provincia di Napoli, dove un ragazzo di 16 anni è stato arrestato con l’accusa di aver chiesto un riscatto in denaro per la restituzione di Cindy, un piccolo cane maltese dal pelo riccio, rapito e poi usato come mezzo di ricatto a Varcaturo, frazione di Giugliano in Campania. Il cucciolo era stato temporaneamente affidato a un’amica dalla proprietaria, impossibilitata a occuparsene per qualche giorno. Dopo la misteriosa sparizione dell’animale, la donna ha ricevuto una telefonata da una voce maschile che pretendeva 450 euro in cambio del cane. È stata lei a denunciare l’accaduto ai carabinieri, facendo scattare l’intervento.