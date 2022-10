Cade uno degli ultimi obblighi della mascherina. Da oggi, infatti, si potrà salire su bus e treni senza il dispositivo di protezione. L'obbligo resta ancora in vigore fino alla fine di ottobre nelle strutture sanitarie e nelle Rsa. Il Covid però non sembra mollare la presa. Aumenta, infatti, l'incidenza (325 casi per 100mila abitanti) con l'indice Rt che torna a 1. E sono cinque, rispetto alle due della settimana scorsa, le Regioni classificate a rischio alto: Emilia Romagna, Lazio, Marche, Puglia e Veneto. Sono 34.479 i nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore, contro i 37.522 di ieri e soprattutto i 21.085 di venerdì scorso. I tamponi processati sono 183.059 (ieri 198.119) con un tasso di positività che dal 18,9% scende leggermente al 18,8%. I decessi di oggi sono 38 (ieri 30), per un totale da inizio pandemia di 177.092. Questi i dati principali diffusi dal Ministero della Salute ( BOLLETTINO GRAFICI ). Le terapie intensive scendono di 5 unità (ieri +2) ed ora sono 136 con 16 ingressi del giorno. I ricoveri ordinari sono 256 in più (ieri +134), per un totale di 4.101.