MAPPE - Cade uno degli ultimi obblighi della mascherina. Da ottobre, infatti, si può salire su bus e treni senza il dispositivo di protezione. L'obbligo resta ancora in vigore fino alla fine di ottobre nelle strutture sanitarie e nelle Rsa. Nelle ultime 24 ore, in Italia, sono stati 33.876 nuovi casi con 38 morti. Tasso di positività al 18,8%. Sono stati 180.241 i tamponi processati, in aumento ricoveri (+80) e terapie intensive (+2). Questi i dati principali comunicati dal Ministero della Salute. ( BOLLETTINO GRAFICI ).

Intanto risulta in aumento rispetto alla scorsa settimana la percentuale dei casi di Covid-19 segnalati nella popolazione in età scolare in confronto al resto della popolazione: 14,9% contro l'11,1% di 7 giorni fa. Il 25% dei casi in questa fascia d'età è stato diagnosticato nei bambini under-5, il 39% nella fascia 5-11 anni, il 36% nella fascia 12-19 anni. Lo evidenzia il report esteso dell'Istituto Superiore di Sanità (Iss), che accompagna il monitoraggio settimanale sull'epidemia in Italia