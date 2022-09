Covid, Iss: da 2 a 5 le Regioni classificate a rischio alto

Iscriviti alla nostra newsletter per restare sempre aggiornato

Questa settimana sono cinque le Regioni classificate a rischio alto nel monitoraggio settimanale Iss-ministero della Salute sull'andamento dell'epidemia di Covid-19 in Italia. Tre in più rispetto alla settimana precedente. Si tratta di Emilia Romagna, Lazio, Marche, Puglia e Veneto. Le restanti 16 Regioni e Province autonome sono invece classificate a a rischio moderato. (COVID: LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA - VACCINO COVID: DATI E GRAFICI SULLE SOMMINISTRAZIONI IN ITALIA, REGIONE PER REGIONE)