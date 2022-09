GRAFICI

Nelle ultime 24 ore si sono registrati in Italia 28.395 nuovi casi di Covid-19, con 60 morti per un tasso di positività al 13,7% ( BOLLETTINO MAPPE ). "Dopo una fase di calo, la curva dei contagi mostra nuovamente segni di risalita in varie parti del territorio nazionale". A sottolinearlo Marco Cavaleri, responsabile vaccini e prodotti terapeutici Covid dell'Agenzia europea dei medicinali (Ema), che avverte: "Attenzione a Centaurus, dobbiamo prepararci a una nuova ondata". Novità sono in arrivo anche per i bambini: a ottobre si punta ad approvare il vaccino adattato anche per la fascia 5-11 anni e l'Ema intende approvare a breve pure la vaccinazione primaria per i piccoli under 5.