Covid in Italia e nel mondo, le ultime notizie del 29 luglio. DIRETTA

In Italia si sono registrati 60.381 nuovi casi Covid su 296.304 tamponi processati. I decessi sono 199 nelle ultime 24 ore. In calo le terapie intensive, 18 in meno (ieri -10): in tutto sono 406 con 49 ingressi del giorno. Scende anche il numero dei ricoveri ordinari: sono 183 in meno (ieri -30), per un totale di 10.911. Il tasso di positività sale dal 20,1% al 20,4% ( BOLLETTINO GRAFICHE ). Secondo il monitoraggio di Gimbe continua la discesa dei nuovi casi (-25% in 7 giorni) e frena l'aumento di ricoveri (+1,4%) e delle terapie intensive (+5,1%) mentre restano ancora in crescita i decessi (+23,8%).