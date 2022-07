Covid in Italia e nel mondo, le ultime notizie del 26 luglio. DIRETTA

Vaccino: aggiornamento Italia, 139.277.530 dosi somministrate

Sono 139.277.530 le dosi di vaccino somministrate in Italia nelle ultime 24 ore, pari al 98,1% delle dosi consegnate che ammontano a 142.008.709. Di queste, 95.364.350 sono di Pfizer/BioNTech, 25.528.470 di Moderna, 11.514.525 di Vaxzevria, 6.726.393 di Pfizer pediatrico, 1.849.471 di Janssen, 1.023.000 di Novavax. I dati sono contenuti nel report del ministero della Salute aggiornati alle 6.16 di oggi. Nella fascia over 12, con almeno una dose è il 91,52% della popolazione, pari a 49.414.430 dosi

somministrate, mentre il ciclo completo riguarda il 90,13% della popolazione, pari a 48.665.673 dosi somministrate. La dose addizionale/richiamo (booster) riguarda l'83,71% della popolazione potenzialmente destinataria, pari a 39.933.983 dosi

somministrate. La seconda dose booster è stata somministrata al 22,87% della popolazione immunocompromessa, con 532.970 somministrazioni; e al 10.92% della popolazione oggetto di seconda dose booster che ha ricevuto la dose booster da almeno 4 mesi, pari a 1.551.124 dosi somministrate. Per quanto riguarda la fascia 5-11 anni, con almeno una dose e' il 38,28% della popolazione, pari a 1.399.404 dosi somministrate, e il ciclo vaccinale completo riguarda il 34,97% della popolazione, pari a 1.278.572 dosi somministrate.