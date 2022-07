Covid in Italia e nel mondo, le notizie di oggi 27 luglio. DIRETTA

Secondo il Ministero della Salute i casi di Covid registrati il 26 luglio sono 88.221. Il tasso di positività è pari al 19,7%. I decessi sono 253. In aumento ricoveri (+43) e intensive (+8). ( BOLLETTINO GRAFICHE ) Il sottosegretario alla Salute Andrea Costa ha detto che l'obiettivo è "convivere con il virus, e la convivenza significa anche rivedere e rivalutare le regole in caso di positivi senza sintomi. Sicuramente prevedo che nei prossimi giorni ci potrà essere la riduzione dell'isolamento per chi è positivo e non ha sintomi". Intanto il governo austriaco ha annunciato un radicale cambiamento di rotta nella gestione della pandemia: chi è positivo al coronavirus non finisce più automaticamente in quarantena, ma può uscire di casa indossando la mascherina Ffp2.