Covid, Costa: "Prevedo a breve riduzione isolamento asintomatici"

"Io credo che l'obiettivo sia convivere con il virus, e la convivenza significa anche rivedere e rivalutare le regole in caso di positivi senza sintomi". Lo ha dichiarato il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, in un intervento ad Agorà su Rai 3, commentando l'andamento della pandemia di Covid-19 in Italia. "Sicuramente prevedo che nei prossimi giorni ci potrà essere la riduzione dell'isolamento per chi è positivo e non ha sintomi", ha aggiunto. (COVID: LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA - VACCINO COVID: DATI E GRAFICI SULLE SOMMINISTRAZIONI IN ITALIA, REGIONE PER REGIONE)