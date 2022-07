Covid in Italia e nel mondo, le ultime notizie del 23 luglio. DIRETTA

I casi di Covid del 22 luglio sono 71.075 (ieri erano 80.653). I morti sono 155, due in meno di ieri. Il tasso di positività è pari al 20,8% (ieri era al 22%). E' quanto riporta il monitoraggio settimanale Covid della Cabina di regia Istituto superiore di sanità-ministero della Salute ( BOLLETTINO GRAFICHE ). Pfizer e BioNTech hanno annunciato di avere completato la procedura di richiesta di approvazione all'Agenzia europea dei medicinali (Ema) per il vaccino aggiornato contro Covid-19 . Il vaccino è bivalente e oltre a contrastare il vecchio virus è stato adattato anche alla sotto-variante Omicron BA.1. L'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha lanciato l'allarme prevedendo un autunno e un inverno "impegnativi" alla luce dell'impennata di casi Covid. Sulla quarta dose di vaccino il direttore Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, commentando in un video i dati del monitoraggio settimanale, ha sottolineato che "va somministrata alle persone di età superiore ai 60 anni e a tutte le persone fragili".