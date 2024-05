Concorso dirigenti scolastici 2024, prova preselettiva il 23 maggio

La necessità della preselezione deriva dall’elevato numero di candidature, superiore a quattro volte il numero di posti disponibili, come stabilito dal Regolamento del concorso. “I nuovi dirigenti svolgono una funzione fondamentale per il sistema scolastico” dichiara il ministro Valditara. Da oggi è possibile presentare la domanda

Il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha annunciato che sul sito è stato pubblicato l'avviso ufficiale per lo svolgimento della prova preselettiva del concorso ordinario per il reclutamento di 587 dirigenti scolastici. La prova si svolgerà il 23 maggio. Le domande possono essere presentate a partire da oggi, giovedì 2 maggio. "Continua il nostro impegno - dichiara Valditara - per garantire l'indispensabile immissione in ruolo di nuovi dirigenti che svolgono una funzione fondamentale nel sistema scolastico, nell'interesse dei nostri studenti, degli insegnanti e di tutto il personale della scuola".