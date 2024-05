Pantene, dopo Ferragni una modella israeliana nella nuova pubblicità

Ha 40 anni, è israeliana, ed è la nuova “bionda-testimonial” del noto brand di prodotti per capelli Pantene. Tra le prime a documentare il cambio di guardia è stata Selvaggia Lucarelli che ha caricato le immagini di Havi Mond sulle sue pagine social. Della modella, nata e cresciuta a Safed da famiglia ebrea e che nella sua carriera ha collaborato con alcuni dei brand di moda più prestigiosi, in tanti hanno notato la grande somiglianza con Chiara Ferragni. Una somiglianza che ha scatenato reazioni di vario genere tra gli internauti che hanno ironizzato sostenendo come la celebre azienda abbia deciso di optare per una "sosia più economica" e comunque di certo "meno problematica" dell’imprenditrice digitale cremonese.