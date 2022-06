4/12 ©Ansa

Sette in tutto le tracce per la prima prova, da svolgere e consegnare in non più di sei ore. Oltre a quella sul Covid, è stata proposta anche l’interpretazione della poesia “La Via Ferrata” di Giovanni Pascoli e l’analisi di “La sola colpa di essere nati” di Gherardo Colombo e Liliana Segre, dove la senatrice ricorda l’espulsione da scuola per via delle leggi razziali emanate dal regime fascista

