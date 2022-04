Coronavirus in Italia e nel mondo: news di oggi 6 aprile. LIVE

Sono 88.173 i nuovi contagi da Covid ieri. Lunedì erano stati 30.630. Le vittime sono 194, in aumento rispetto alle 125 di lunedì. Il numero di vittime registrate da inizio pandemia segna quota 160.103. Agenas, l'occupazione dei posti nei reparti di 'area non critica' è al 16%. Oms, in molti Paesi ancora focolai significativi. Una nuova indagine rapida dell'Iss esaminerà i campioni raccolti per stimare la prevalenza delle sottovarianti circolanti in Italia, dopo che nel Regno Unito è stata segnalata la nuova Xe