Covid, Uk: le ospedalizzazioni tornate ai livelli di febbraio 2021

Nell’ultima settimana nel Regno Unito il numero dei contagiati, soprattutto a causa di una delle sotto varianti di Omicron, ha superato quota 5 milioni, proprio negli stessi giorni in cui i test anti-Covid nel Paese hanno cessato di essere gratuiti per tutti, anche vista l’enorme spesa sanitaria sostenuta. Gli stessi test che, per ora, resteranno ad accesso gratuito solamente per le fasce più fragili della popolazione.

I numeri del Regno Unito

approfondimento

Coronavirus in Italia e nel mondo: news di oggi 6 aprile. LIVE

Il dato che, però, maggiormente preoccupa le autorità sanitarie britanniche è quello relativo ai ricoveri nelle strutture ospedaliere del Paese, 20.398, ovvero un numero mai così alto sin dal febbraio del 2021. Tra questi, i casi di persone ricoverate e che richiedono supporto con la ventilazione sono 351 (dato aggiornato a ieri, 5 aprile). Mentre i decessi, 780 in sette giorni, hanno fatto registrare un aumento del 14% rispetto alla settimana precedente l’ultima rilevazione. A peggiorare la situazione, i problemi di sovraccarico già subìto dal Sistema Sanitario Nazionale che vede importanti ritardi accumulati nella cura di altre patologie, tra cui i tumori ma non solo. Infine, non sono da sottovalutare gli impatti sul mondo economico e del lavoro, soprattutto nel settore dei trasporti. Qui, infatti, diversi aeroporti inglesi hanno trascorso un weekend, quello scorso, particolarmente difficile a causa della mancanza di personale contagiato dal Covid-19. Decine di voli di compagnie come British Airways e Easy Jet sono stati, infatti, cancellati nelle ultime ore.

Oms, in 7 giorni - 16% di nuovi casi nel mondo

Più confortante, invece, quanto rilevato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) a livello globale. Dopo l'aumento osservato durante la prima metà di marzo 2022, infatti, il numero di nuovi casi di Covid-19 nel mondo è sceso per la seconda settimana consecutiva, segnalando un -16% durante la settimana che è andata dal 28 marzo al 3 aprile, rispetto alla settimana precedente. Lo ha riferito il più recente aggiornamento pubblicato dall’Oms (Weekly epidemiological update on Covid-19), che ha specificato come nelle sei aree di competenza siano stati segnalati oltre 9 milioni di nuovi casi ma con una tendenza decrescente. In generale, poi, il numero di nuovi decessi settimanali per Covid, nello stesso arco temporale, è stato pari a circa 26.000, in calo del 43% rispetto al rilevamento precedente. Da inizio pandemia al 3 aprile 2022, ha fatto sapere ancora l'agenzia delle Nazioni unite, sono stati segnalati poco più di 489 milioni di casi di contagio da Sars-Cov-2 e oltre 6 milioni di decessi, sempre a livello globale.