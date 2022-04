Covid Uk: centinaia di voli cancellati, troppi dipendenti positivi

Cancellati 200 voli nel fine settimana



La società low-cost nel fine settimana ha cancellato ben 200 voli, e oggi, 4 aprile, altri 60. Un portavoce della compagnia aerea ha sottolineato come questi problemi siano il "risultato di alti tassi di infezioni da Covid in tutta Europa", visto che "come tutte le aziende EasyJet sta sperimentando livelli più alti del solito di malattia dei dipendenti", rassicurando comunque che si tratta di una "piccola parte" degli oltre 1.645 voli operati oggi dalla compagnia. British Airways, invece, ne ha cancellati 60 oggi da e per l'aeroporto di Heathrow.



Covid Uk: picco di casi legati alla variante Omicron



Intanto, nel Regno Unito, la corsa del virus guidata dal ceppo Omicron e dalle sue sottovarianti non accenna a rallentare. Nella settimana conclusasi il 26 marzo nel Regno è stato registrato un nuovo picco di casi. Le indicazioni, a quella data, fanno riferimento a una quota di 4,9 milioni di contagi (fra sintomatici e asintomatici), 600.000 più della settimana precedente, con un tasso record in Scozia, dove risultava infettato un abitante ogni 12, contro uno ogni 13 in Inghilterra e uno ogni 16 in Galles e Irlanda del Nord. Sul fronte dei decessi e dei ricoveri negli ospedali, invece, si è ben lontani dagli alti numeri del periodo pandemico.