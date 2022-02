Covid in Italia e nel mondo, le ultime news di oggi 26 febbraio. LIVE

Tutti i parametri legati al Covid proseguono la loro discesa, a partire da Rt che non è stato mai così basso da giugno. Negli ospedali, le terapie intensive sono sotto il livello d'allerta per la prima volta da dicembre. Rezza tuttavia avverte: "Serve continuare a rispettare il distanziamento, l'uso delle mascherine e il ciclo vaccinale. In zona gialla, intanto, il Friuli Venezia Giulia; sono invece in zona bianca le Campania, Lombardia, Veneto e Alto Adige in bianca.