7/10 ©Ansa

Quello che è certo è che fino al 31 marzo sarà necessario avere il certificato base per andare in un ufficio pubblico e usufruire di un servizio alla persona (es. estetista) mentre servirà il Green pass booster per fare visita a un parente o un conoscente nelle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice. Fino alla cessazione dello stato di emergenza - che al momento è fissato proprio il 31 marzo - bisognerà avere anche il Super green pass per accedere in alcuni luoghi, come bar e cinema