Gimbe: in 7 giorni netto calo casi Covid e intensive, stabili ricoveri

È quanto emerge dal nuovo monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe, sull'andamento della pandemia. La netta flessione dei nuovi contagi (-24,9%), "in parte è dovuta al calo dei tamponi totali (-8,1%) e in parte a una minore circolazione del virus, che però resta ancora molto elevata", ha spiegato il presidente della fondazione Nino Cartabellotta

Nella settimana dal 26 gennaio al primo febbraio, resta ancora alta la pressione sugli ospedali a causa del Covid-19 ma si iniziano a intravedere i primi miglioramenti. È quanto emerge dal nuovo monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe, sull'andamento della pandemia. Rispetto alla settimana precedente, infatti, i ricoveri in terapia intensiva sono diminuiti dell'8,4%, passando da 1.691 a 1.549; mentre sono rimasti sostanzialmente stabili, con un -0,8%, i ricoverati con sintomi (da 20.037 a 19.873). È stato, invece, registrato un lieve aumento del 2,5% dei decessi con coronavirus: sono stati 2.581. (COVID: LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA - VACCINO COVID: DATI E GRAFICI SULLE SOMMINISTRAZIONI IN ITALIA, REGIONE PER REGIONE)