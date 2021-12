1/10 ©Ansa

Le richieste per effettuare un tampone nei giorni scorsi sono state moltissime: per certificare la guarigione o per completare il periodo di quarantena in caso di contatti stretti, ma anche per partire per una vacanza, partecipare a una cena con parenti e amici

GUARDA IL VIDEO: Arriva esercito a punti tampone di Lodi e Codogno