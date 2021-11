20/29 ©Ansa

VIAGGI DALL’ESTERO E STAGIONE SCIISTICA - Il timore è che l’aumento dei contagi negli Stati vicini possa avere ripercussioni anche in Italia. Per il momento, però, non sono state prese misure restrittive per chi arriva sul territorio italiano da altri Paesi Ue, in particolare da quelli orientali, dove - complice il basso tasso di vaccinazione - la pandemia corre più veloce. "Non credo che in questo momento si stiano valutando ulteriori misure per chi proviene da altri paesi Ue, non c'è necessità al momento di provvedimenti immediati”, ha dichiarato Gianni Rezza