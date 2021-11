Il monitoraggio settimanale della Cabina di Regia ha stabilito i dati su cui ci si baserà per gli eventuali cambi di colore: ad oggi tutta Italia è in zona bianca e lo rimarrà per un'altra settimana. A rischio, per le prossime settimane, per aver superato alcune soglie di criticità ci sono il Friuli-Venezia Giulia e la provincia autonoma di Bolzano. Ecco tutti i dati