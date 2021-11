Covid in Italia e nel mondo: le ultime notizie del 14 novembre. LIVE

L'Europa si prepara a nuove restrizioni dopo l'aumento dei contagi da coronavirus. La Germania è pronta a mobilitare 12mila soldati a sostegno del sistema sanitario in affanno. La cancelliera Merkel lancia un appello: "Vaccinatevi per salvare l'inverno, saranno settimane difficili". Da lunedì, stretta in Austria per i non vaccinati . In Olanda è scattata la chiusura anticipata di bar, ristoranti e negozi di beni non essenziali. In allerta anche Belgio e Slovenia. In Italia, secondo fonti di governo, non sono previste al momento nuove misure: si valuterà a dicembre. Intanto, si registrano altri 8.544 casi e 53 morti, con tasso di positività all'1,6% ( BOLLETTINO GRAFICHE ). In aumento le terapie intensive (+8, 453) e i ricoveri ordinari (+72, 3.597).