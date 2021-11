Covid, in Austria da mezzanotte scatta lockdown per i non vaccinati

Mancano poche ore per l’entrata in vigore in Austria del lockdown per i non vaccinati contro il Covid-19. L’ufficialità del provvedimento che scatterà allo scoccare della mezzanotte è arrivata direttamente dalle parole del cancelliere Alexander Schallenberg dopo la videoconferenza con i governatori dei nove Laender. Il lockdown per i 'no vax' interesserà circa due milioni di persone sulle oltre nove che vivono in Austria e resterà intanto in vigore per dieci giorni. Le persone non vaccinate non potranno uscire di casa se non per fare la spesa, l'attività sportiva o per le cure mediche e questo a partire dai 12 anni di età. Il blocco non riguarda le attività scolastiche. Il ministro della Sanità Wolfgang Muckstein non ha escluso ulteriori misure se l'escalation del contagio dovesse proseguire. Per assicurare il rispetto della misura ci saranno controlli random.