Covid, Austria: primo paese Ue a mettere in lockdown i non vaccinati

Il governo guidato da Alexander Scallenberg sta pensando a un'ulteriore stretta da lunedì. Chi ha volontariamente deciso di non immunizzarsi potrà uscire di casa solo per lavoro, per acquisti di prima necessità o per una passeggiata

In Austria, il governo guidato da Alexander Scallenberg, che aveva già approvato tutta una serie di restrizioni piuttosto severe per i non vaccinati, sta pensando a un'ulteriore stretta da lunedì.

Si pensa a un lockdown duro, sul modello di quello sperimentato da tutti noi nel corso della prima ondata, per chi ha volontariamente deciso di non immunizzarsi, che potrà uscire di casa solo per lavoro, per acquisti di prima necessità o per una passeggiata, con controlli che verranno effettuati dalle forze dell'ordine a campione.