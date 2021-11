Covid, Brusaferro: "I vaccini possono frenare la salita dei contagi"

Il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità al Corriere della Sera lancia un appello ai cittadini: "Accettate l'offerta della prima dose. Se ne avete già fatte due, prenotatevi per la terza". Difficile fare previsioni sulla possibilità di future restrizioni, come sta accadendo in molti Paesi dove la risalita dei contagi "è sostenuta molto dai non vaccinati"

Risalgono i contagi da coronavirus (AGGIORNAMENTI - SPECIALE) e l’appello delle autorità sanitarie rimane sempre lo stesso: vaccinarsi. Lo rilancia Silvio Brusaferro, presidente dell’Iss (Istituto Superiore di Sanità) e portavoce del Comitato tecnico scientifico, in un’intervista al Corriere della Sera. “Se non l'avete ancora fatto, accettate l'offerta della prima dose e, se ne avete già fatte due, prenotatevi per la terza quando è raccomandata. La curva dei contagi è in netto rialzo, l'incidenza settimanale lo scorso giovedì era di 78 casi su 100mila abitanti negli ultimi 7 giorni, quando sappiamo che la soglia entro la quale si può intervenire efficacemente per circoscrivere i focolai è di 50 casi”, dice Brusaferro al quotidiano, sottolineando come quella dei vaccini sia l’arma più importante per scongiurare il rischio di nuove chiusure.