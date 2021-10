Coronavirus in Italia e nel mondo: news di oggi 23 ottobre. LIVE

Due le manifestazioni preavvisate in Questura per il pomeriggio nell'area del Circo Massimo. Cresce l'allerta sicurezza in vista del G20 del 30-31 ottobre. Sono 7,5 milioni le persone non vaccinate in Italia. Intanto l'incidenza Covid aumenta in 17 regioni, ma continua a diminuire l'occupazione degli ospedali. In Perù superati i 200 mila morti da inizio pandemia