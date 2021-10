Coronavirus in Italia, il bollettino con i dati di oggi 23 ottobre

Vittime, tamponi e guariti

In Italia, dall'inizio della pandemia, le persone risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 4.737.462. Le vittime in totale sono 131.802, con 39 decessi registrati nelle ultime 24 ore. I guariti sono un totale di 4.531.644. I ricoverati con sintomi sono 2.455 (+12). Sono invece 71.223 le persone in isolamento domiciliare. I tamponi sono in tutto 100.645.374 - di cui 62.457.189 processati con test molecolare e 38.188.185 con test antigenico rapido -, in aumento di 491.574 rispetto al 22 ottobre. Le persone testate sono finora 35.624.315, al netto di quanti tamponi abbiano fatto.

La regione Emilia Romagna comunica che dal totale dei positivi dichiarato nei giorni precedenti, sono stati eliminati 2 casi, in quanto giudicati non casi COVID-19.

La regione Friuli Venezia Giulia comunica che dal totale dei positivi dichiarato nei giorni precedenti, è stato eliminato 1 caso dopo revisione. La P.A. di Bolzano comunica che dei 90 nuovi positivi comunicati in data odierna, 32 derivano da test antigenici confermati da test molecolare. La regione Sicilia comunica che n. 12 tamponi molecolari comunicati in data odierna sono relativi a giorni precedenti; n. 1 caso comunicato in data odierna è relativo ai giorni precedenti; i decessi comunicati in data odierna si riferiscono ai seguenti giorni: N. 2 il 22/10/21 - N. 1 il 21/10/21 - N. 1 il 16/09/21- N. 1 il 15/09/21 -N. 1 il 14/09/2021.