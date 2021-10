16/16 ©Ansa

“SIAMO ANCORA IN PANDEMIA” - "Siamo ancora in pandemia, anche se fortunatamente la circolazione del virus è più limitata che in altri Paesi e in Italia siamo in una fase molto positiva. Ma questo è stato possibile perché abbiamo adottato comportamenti di prudenza. L'obiettivo è tornare alla piena socialità ma in questo momento la cosa migliore è sforzarsi di mantenere la curva più bassa possibile, aumentare le vaccinazioni e mantenere le attività aperte come la scuola”, sottolinea Brusaferro