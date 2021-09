Covid in Italia e nel mondo: le ultime notizie del 19 settembre. LIVE

Il 75% degli over 12 ha completato il ciclo vaccinale. "A livello nazionale si è verificato un incremento generalizzato delle prenotazioni di prime dosi tra il 20% e il 40% rispetto alla scorsa settimana" ha detto il commissario per l'emergenza Figliuolo. Il decreto sulle nuove regole, in vigore da metà ottobre, da lunedì sarà in gazzetta ufficiale. A Milano, quasi duemila persone hanno sfilato in un corteo no vax e no green pass contro le ultime restrizioni