Il decreto approvato dal Cdm, per non penalizzare i lavoratori che rientrano in queste categorie, ha introdotto i tamponi antigenici rapidi a prezzo calmierato per tutti nelle farmacie che hanno aderito al protocollo d'intesa

Green Pass obbligatorio per i lavoratori, multe fino a 1.500 euro: le regole