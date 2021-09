3/13 ©IPA/Fotogramma

Fonti del governo hanno fatto sapere che “l’assenza del certificato non può dare in automatico diritto al lavoro da remoto”. Lo smart working, in altre parole, non può diventare una scappatoia per chi non intende entrare in possesso del green pass

Green pass esteso ai lavoratori, Speranza: "Per accelerare vaccinazioni e riaperture"