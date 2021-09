Green pass, come funziona la lettura del Qr Code tramite "totem"

Senza il green pass da metà ottobre non si potrà entrare in nessun luogo di lavoro, pubblico o privato. Ma come avverranno i controlli? E chi se ne occuperà? Come riporta un articolo del "Messaggero", in alternativa a un addetto che controlli ad uno ad uno i lavoratori, le aziende con più dipendenti e con tornelli all'ingresso potrebbero optare per l'utilizzo di “totem” per la lettura automatica del Qr code. Mentre per i dipendenti della pubblica amministrazione, una possibile soluzione potrebbe essere il sistema utilizzato nelle scuole: la "super app" a semafori per l’accertamento istantaneo del green pass. Tuttavia, per il momento, si tratta solo di un'ipotesi, principalmente perché i tempi necessari a fare in modo che ciò funzioni rischiano di essere piuttosto lunghi. (LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA - VACCINO COVID: DATI E GRAFICI SULLE SOMMINISTRAZIONI IN ITALIA, REGIONE PER REGIONE)