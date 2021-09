Green pass, previste sostituzioni in aziende con meno 15 dipendenti

Per le aziende con meno di 15 dipendenti, è prevista una disciplina volta a consentire al datore di lavoro a sostituire temporaneamente il lavoratore privo di Certificato Verde. È quanto sottolineano fonti di governo in merito al decreto sull'obbligo di Green pass per il settore pubblico e privato approvato ieri in Cdm. (LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA - VACCINO COVID: DATI E GRAFICI SULLE SOMMINISTRAZIONI IN ITALIA, REGIONE PER REGIONE)