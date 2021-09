10/10 ©IPA/Fotogramma

E in Sicilia, terzultima regione in Italia per copertura vaccinale, il decreto sembra aver sollecitato parecchi indecisi. “A Palermo”, spiega il direttore della Sanità regionale, Mario La Rocca, “dove la media quotidiana di 6mila somministrazioni era drasticamente scesa in piena estate, l’effetto green pass c’è stato: il 16 settembre abbiamo registrato un 10 per cento di accessi in più nell’hub del capoluogo”