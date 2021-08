2/20 ©Ansa

Con le temperature record di questi giorni rimane massima l'allerta in tutta la Penisola. La situazione è seguita da vicino dal presidente del Consiglio Mario Draghi: ha fatto sapere che il governo metterà in cantiere un programma di ristori per le persone e le imprese colpite, insieme a un piano straordinario di rimboschimento e messa in sicurezza

Incendio a Otranto, in fiamme Porto Badisco: turisti fatti evacuare