Vasto incendio in campo nomadi a Napoli, chiuso tratto di autostrada

Un vasto incendio si è sviluppato nella notte all'interno del campo nomadi di Barra, a Napoli. Secondo quanto riferito dalle forze dell'ordine, non risultano esserci persone coinvolte nel rogo. Sul posto alte fiamme e una colonna di fumo visibile a distanza, mentre un odore acre sprigionato dai materiali andati a fuoco, plastica e rifiuti, si è diffuso nelle zone circostanti.Sul posto i vigili del fuoco che sono al lavoro per spegnere l'incendio. La Polizia indaga per risalire alle cause del rogo.

Chiusa uscita A3 di Napoli

Per motivi precauzionali è stata disposta la chiusura di un tratto dell'autostrada A3, che riguarda solo l'uscita di Napoli (uscita limite Ponticelli) e non quella in direzione Salerno. Lo riferisce l'ufficio stampa di Autostrade Meridionali.