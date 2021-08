3/10

È stato domato alle prime luci dell'alba l'incendio che in nottata ha interessato il centro abitato di Caltabellotta (Agrigento), con fiamme che si sono sviluppate all'ingresso del paese, lambendo le abitazioni e costringendo diversi residenti a scendere in strada per paura di essere raggiunti dalle fiamme. Il fuoco si è poi via via propagato in altre aree del perimetro comunale e ha rischiato di avvolgere un chiosco ristoro. L'intervento tempestivo del Corpo forestale e dei vigili del fuoco ha scongiurato il peggio

Incendio lambisce case, persone in strada a Caltabellotta